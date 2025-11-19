Receita Federal destina mais de R$ 2 milhões em mercadorias na ação Receita por Elas

Na tarde de terça, dia 18, a Receita Federal realizou a cerimônia de abertura do Receita por Elas, uma iniciativa do Programa Receita Cidadã, focada em destinar, de forma sustentável, produtos apreendidos, com um objetivo social específico. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, serão beneficiadas 16 entidades, com mais de R$ 2 milhões de mercadorias, e o foco é fortalecer ações voltadas às mulheres.

O evento está alinhado ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. A ação contemplou órgãos públicos e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do Brasil, com um montante que soma R$ 50 milhões em mercadorias. Entre os beneficiados estão o Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Alvorada, a Prefeitura de Gravataí, e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, além de programas voltados à educação, aos direitos humanos e a políticas de gênero.