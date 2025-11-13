Receita Federal detecta onda de novas versões do “Golpe do Amor”

Têm aparecido, nas unidades da Receita Federal espelhadas pelo Brasil – para nossa sorte, não ainda em Caçapava –, homens e mulheres reivindicando a retirada de itens “retidos na alfândega”, após o pagamento de taxas nunca bem explicadas. Trata-se de um golpe novo na praça – não exatamente novo, mas repaginado. E sofisticado, paciente, bem elaborado. Feito para jogar com as fraquezas psicológicas das pessoas, em uma sociedade que é cada vez mais virtualizada e solitária.

Mulheres, cuidado

No esquema “clássico” do conhecido Golpe do Amor, mulheres são alvo de quadrilhas que criam perfis falsos: as vítimas, iludidas, acreditam estar conhecendo online um homem. Através de conversas que evoluem, gradualmente, para mais pessoais e apaixonadas, e para o envio de fotos e até de vídeos (todos falsos, copiados de outros lugares da internet), os golpistas envolvem as incautas até que elas cheguem ao ponto certo para um noivado – o noivado, online, a consumar-se assim que houver a chance do encontro presencial.

Aí, o “noivo” afirma estar enviando uma aliança. Um anel lindo, caro. Um anel que – claro – fica “retido na alfândega”, segundo a narrativa criada pela quadrilha por trás do falso perfil. Aí a vítima paga as “taxas devidas”… E não há aliança alguma. Nessa hora, a mulher enganada aparece em algum posto de atendimento da Receita Federal, indignada, atrás de seu precioso anel. A guia de cobrança da “taxa” é sempre falsa, destinando o dinheiro a contas particulares.