Receita Federal facilita atualização do valor de imóveis a valor de mercado

Os interessados deverão apresentar a Declaração de Opção pela Atualização de Bens Imóveis (Dabim), disponível desde 24 de setembro de 2024 no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), lá no site da Receita Federal.

Pessoas físicas que optarem pela atualização do valor dos imóveis declarados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) pagarão uma alíquota definitiva de 4% de IRPF sobre a diferença.

Só para comparação, as alíquotas normalmente, sem essa redução, variam entre 15% e 22,5%.

Já para as pessoas jurídicas, a atualização dos imóveis constantes no ativo não circulante de seus balanços será tributada com 6% de IRPJ e 4% de CSLL sobre a diferença. As alíquotas, sem redução, somariam 34%.