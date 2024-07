Receita Federal lança três grandes operações de combate ao contrabando, ao tráfico e ao desvio de dinheiro da saúde pública

Contraface

No dia 17 de junho, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Contraface, visando desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e armas. O grupo identificado transportava grandes quantidades de maconha e armas, oriundas do Paraguai e destinadas a vários Estados do Brasil, com uso de caminhões dotados de compartimentos ocultos. Ao longo das investigações, foram apreendidos diversos carregamentos de entorpecentes e armas de fogo, totalizando aproximadamente 26 toneladas de maconha e oito pistolas. Também foi apurado que, desde 2021 até a presente data, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 14 milhões de origem criminosa.

Moto Perpétuo

No dia 04, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a segunda fase da Operação Moto Perpétuo, cujo objetivo é identificar o patrimônio e os rendimentos oriundos de atividade criminosa realizada por uma organização liderada por um casal de empresários, que atua no setor da saúde na região de Curitiba. Esse casal já havia sido pego em outra ação, chamada Operação Fidúcia, que desarticulou uma organização criminosa que se utilizava de OSCIPs para fazer contratos com a Administração Pública e desviar dinheiro público.