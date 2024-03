Receitas federais em janeiro somaram R$ 280 bilhões

A arrecadação total de receitas federais em todo o Brasil no mês de janeiro atingiu o valor de R$ 280,6 bilhões. Esta soma é maior do que em janeiro do ano passado, representando um crescimento real – ou seja, já descontando a inflação calculada pelo Índice de preços ao consumidor (IPCA) – de 6,67%. Janeiro de 2024 registra, portanto, o melhor desempenho arrecadatório do país em um janeiro desde 2000. Além disso, traz novas esperanças de diminuição do deficit fiscal do país.

Relembrando: em 2023 o Brasil colecionou vários meses com arrecadações que eram recordes históricos, e depois passou por uma curta temporada de estabilidade e pequenas quedas. Esses 6,67% de crescimento agora podem significar o início de uma nova série de resultados positivos. O Rio Grande do Sul, isoladamente, responde por 11 bilhões de reais desse montante de 280 bilhões, ou seja, cerca de 4% do total.