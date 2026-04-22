É comum encontrar nas embalagens de refrigerantes, laticínios e outros produtos de supermercados este apelo: “Recicla-me”. Quando não aparece outro mais urgente e com poucas esperanças: “Desaparecido”.

Reciclagem foi a novidade dos anos 70 do século XX, na reforma do Ensino, que envolveu o Magistério em cursos e estágios para adaptar-se às novas Didáticas e Metodologias. E, principalmente, ao aprimoramento no alcance dos ideais.

Gerações se sucederam; o Mundo mudou; a Ciência descobriu causas e profilaxias de males do Homem e do meio ambiente. Deu passos gigantescos, mas travados, em grande parte, pelas guerras entre povos e nações.