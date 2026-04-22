“Fiquei na dúvida se ainda me reciclo como professora ou simplesmente deslizo na onda feliz da 3ª idade”
É comum encontrar nas embalagens de refrigerantes, laticínios e outros produtos de supermercados este apelo: “Recicla-me”. Quando não aparece outro mais urgente e com poucas esperanças: “Desaparecido”.
Reciclagem foi a novidade dos anos 70 do século XX, na reforma do Ensino, que envolveu o Magistério em cursos e estágios para adaptar-se às novas Didáticas e Metodologias. E, principalmente, ao aprimoramento no alcance dos ideais.
Gerações se sucederam; o Mundo mudou; a Ciência descobriu causas e profilaxias de males do Homem e do meio ambiente. Deu passos gigantescos, mas travados, em grande parte, pelas guerras entre povos e nações.
Felizmente, ainda cremos no Amor, na Família, na Religião e na Fraternidade para conservarmos a esperança de uma vida melhor aos humanos e a toda a criação divina.
Pois nesse encontro familiar da última semana, celebrando o aniversário da netinha, o cotidiano não deu trégua, e a pobrezinha, nos seus doze anos, cursando a 6ª série, não cessou de preparar-se para uma semana de provas.
“Pergunta para a vovó”, diz o meu filho. “Ela foi professora!” E ela, parte confiante, parte duvidosa, me perguntou: “O que é espaço geográfico?” Fiquei embasbacada. E ela me explicou, conforme o que lera no livro: “(…) é o meio ambiente onde o Homem interage, modificando, conforme a evolução…”.
Quando ela chegou à Gramática, me senti mais segura. A jovenzinha precisava distinguir pretérito perfeito do imperfeito. E o sentido dos Modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo. Gostei desse enfoque. O que afirma, o que sugere ou deseja, e o que ordena ou proíbe algo.
Admirei-me de não ver nenhuma conjugação como dever de casa. E lembrei meus cadernos estreitos e mais compridos que os normais, onde eu conjugava quase todos os dias verbos de 1ª, 2ª e 3ª conjugações.
Fiquei na dúvida se ainda me reciclo como professora ou simplesmente deslizo na onda feliz da 3ª idade, que aprendeu a aceitar, não dar conselhos e amar incondicionalmente seus entes queridos, amigos e nossos irmãos na Criação.