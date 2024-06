Recomeçar do nada

O caso daquele aposentado que perdeu nas enchentes tudo o que construíra na vida: casa, família, bens, documentos, e vagava pelos escombros, sem um ponto de referência, abalou profundamente os telespectadores. Um bondoso samaritano – agora chamado de voluntário – levou-o de canoa a um abrigo.

E uma cena cinematográfica aconteceu. Eis que o senhor vê numa das margens o seu cão amigo, que também o reconhece. Abraços e beijos, como se ambos fossem humanos. Pois o cão também chorava de emoção.

Episódios tocantes como esses foram muitos, no resgate às vítimas das inundações. Muitas delas desesperadas e sem esperanças de um recomeço. Outras, no entanto, agradecendo a Deus e aos socorristas pela vida preservada. E com ânimo de recomeçar do ponto zero.