Recursos da destinação do IRPF permitirão obras de acessibilidade da APAE

“Esta iniciativa, importantíssima para as pessoas com dificuldades de mobilidade que utilizam o serviço da APAE, será levada adiante com valores depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”
Em recente reunião, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caçapava do Sul decidiu repassar os valores necessários para concretizar um grande projeto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caçapava: construir rampas de acesso e elevadores, uma empreitada orçada em mais de R$ 60 mil.
Esta iniciativa, importantíssima para as pessoas com dificuldades de mobilidade que utilizam o serviço da APAE – crianças e jovens em cadeiras de rodas, ou com outras limitações à locomoção –, será levada adiante com valores do Imposto de Renda depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trata-se das destinações – aquelas que, todos os anos, orientamos os declarantes do IRPF a fazerem, para os fundos locais.
Outras aplicações
O Conselho dos Direitos da Criança caçapavano tem repassado, nos últimos anos, verbas destinadas pelos cidadãos em duas declarações de Imposto de Renda a projetos sociais diversos. Já o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, atualmente em fase de regularização da conta bancária, deverá logo receber também aportes das duas últimas declarações do IRPF (as destinações feitas pelos cidadãos em 2024 e 2025), e servirá para financiar projetos sociais voltados à terceira idade.