Recursos da destinação do IRPF permitirão obras de acessibilidade da APAE

Em recente reunião, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caçapava do Sul decidiu repassar os valores necessários para concretizar um grande projeto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caçapava: construir rampas de acesso e elevadores, uma empreitada orçada em mais de R$ 60 mil.

Esta iniciativa, importantíssima para as pessoas com dificuldades de mobilidade que utilizam o serviço da APAE – crianças e jovens em cadeiras de rodas, ou com outras limitações à locomoção –, será levada adiante com valores do Imposto de Renda depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trata-se das destinações – aquelas que, todos os anos, orientamos os declarantes do IRPF a fazerem, para os fundos locais.