Reflexões inúteis ou não

Pois um dia destes recém-passados, me surpreendi perguntando para mim mesmo: o que é que eu ainda espero da vida, depois de tantos sonhos realizados e de tantas emoções bem vividas? E de fracassos, também, uns poucos, a bem da verdade, pois nem tenho muito do que me queixar.

Naquele dia, me parei de pensador, de novo, inquieto, assim como um guri hiperativo que nunca sossega o pito. E me dei conta que não posso me parar de realizado, de contente ou satisfeito comigo mesmo, porque continuar sonhando é preciso, até porque as águas paradas não movem mais moinhos.