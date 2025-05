Região da Campanha precisa retomar o crescimento socioeconômico

A reunião havia sido convocada justamente para tentar articular representatividade política e institucional para destravar projetos de investimentos e de melhora do ambiente de negócios. A convite do deputado Paparico Bacchi (PL), as entidades que compõem a Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do RS foram apresentar o movimento, formalizado em 2024, durante o Universo Pecuária. Estiveram presentes os líderes das entidades fundadoras (Cotrisul, Sindicato Rural de Lavras do Sul, Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul, Câmara de Indústria e Comércio de Lavras do Sul, Sindicato da Indústria de Calcário do Rio Grande do Sul e Lavras do Sul Mineração); representantes das prefeituras de Caçapava, Lavras, São Sepé, São Gabriel e Bagé; o deputado estadual Felipe Camozzato (NOVO); o deputado federal Afonso Hamm (PP); e representantes de diferentes órgãos do governo do Estado e de entidades setoriais.

Para o presidente da Cotrisul, Gilberto da Fontoura, é preciso que as lideranças políticas adotem princípios cooperativistas, como a livre adesão e o interesse pela comunidade, e se somem à iniciativa, que visa a destravar investimentos diversos. Já o vice-prefeito de Bagé, Gilberto Alágia, apontou que a região tem as características necessárias para pleitear um tratamento tributário diferenciado e convocou o grupo presente a participar das discussões sobre o tema, em seminário a ser realizado no próximo mês.

Texto: Clarisse de Freitas/Ascom Cotrisul – adaptado