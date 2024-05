Representantes do Clube Recreativo doam terreno à Prefeitura

Foi assinado o termo de doação do terreno do antigo Clube Recreativo 1° de Maio. Na sexta-feira (17), representantes do Clube realizaram o repasse formal para a Prefeitura.

Segundo a Prefeitura, este projeto vem sendo tratada há anos pela Secretaria de Cultura e Turismo, através do ex-secretário Stener Camargo e de seu adjunto, Erni Rocha, em parceria com as Universidades Federais do Pampa (Unipampa) e de Santa Maria (UFSM).

A intenção da doação, é que o local seja o Centro Interpretativo do Geoparque Caçapava, que deve servir ao propósito de manter viva a memória do passado de Caçapava e seu patrimônio cultural; substituindo o prédio antigo e ruínas do Clube Recreativo 1º de Maio por uma edificação que representará um ponto de preservação da identidade local e de transmissão de conhecimento. Além disso, deve ser um ponto de encontro para os turistas e também a origem das diversas opções de lazer da cidade e de ponto de estudo da geodiversidade.