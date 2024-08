Respeito às devoções

Como costumamos dizer: e o tal do respeito? Respeitar as crenças de milhões que assistiram a cerimônia de abertura das olimpíadas de Paris, isto é um dever. Nossa atleta do skate, a Raissa Leal, comemorou sua grande atuação com a linguagem de libras, comunicando o seguinte: “Jesus é o Caminho, a verdade e a vida”. Sofreu críticas do comitê da organização das olimpíadas. Um não às manifestações de atletas.