Restituição e prazos especiais para o Rio Grande do Sul

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração por meio do extrato de processamento. Nele também é possível saber se a há alguma pendência na declaração. E se houver, basta retificá-la corrigindo as informações.

Prazos especiais: como ficou a lista de cidades abrangidas

No dia 10, a Receita Federal publicou uma Portaria (a 419 de 2024) prorrogando os prazos para pagamentos de tributos e para o cumprimento de obrigações acessórias (declarações, etc) em 397 cidades no Rio Grande do Sul. A lista de cidades (no anexo único da Portaria) era a mesma do decreto estadual de Calamidade Pública.