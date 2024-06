Resultados das destinações surpreendem (Imposto Solidário)

Levando-se em consideração os valores destinados nas declarações (não ainda a conta final dos efetivados com pagamento), as destinações em todo o Brasil somaram R$ 330 milhões. Um salto de mais de 10% sobre os R$ 294 milhões do ano passado.

Rio Grande do Sul

Apesar da tragédia, nosso estado conseguiu um feito histórico: as destinações saltaram de R$ 36 milhões no ano passado para R$ 86 milhões em 2024. Com isso, alcançamos aproximadamente 20% do nosso potencial total. O percentual é quase dez vezes maior do que a média nacional, o que coloca o Rio Grande do Sul em uma posição de destaque. Uma parte deste salto, porém, pode ser explicada pelo envio de valores por declarantes de outras regiões, em atenção à calamidade pública que atingiu a região.

Caçapava do Sul dispara na frente

Os fundos de São Sepé são o destino de R$ 21 mil reais este ano. Bem menos do que os R$ 35 mil de 2023. Lavras do Sul vive uma realidade semelhante, com R$ 24 mil neste ano contra R$ 39 mil no ano passado. Em Santana da Boa Vista a queda foi ainda maior em termos proporcionais. Em 2024, os fundos locais foram designados como destino para R$ 7,6 mil quando, no ano passado, foram R$ 16,2 mil.

Caçapava foi na contramão. Em 2023, as destinações para os fundos municipais haviam alcançado R$ 47 mil, e, neste ano, temos R$ 99 mil. Este crescimento deve-se, em grande parte, à criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Ainda assim, as destinações ao já existente Fundo da Criança subiram mais de 10%.