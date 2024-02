Reuniões em Porto Alegre debatem demandas do município

Na primeira reunião, eles foram recebidos pelos superintendentes estaduais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), José Cléber Dias Souza; do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Milton Bernardes; e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), José Graceili. O objetivo foi buscar investimentos nos arranjos produtivos locais, como nas áreas plantadas de oliveiras e na cadeia produtiva do mel.

Já a segunda reunião foi com a superintendente do Ministério da Saúde, Maria Celeste Silva, e teve a finalidade de buscar a inclusão de Caçapava no Programa Brasil Sorridente, que oferece um centro odontológico com quatro gabinetes dentários, totalmente equipados.

– As inscrições serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, para todos os municípios brasileiros. Portanto, é imprescindível buscar orientações técnicas e apoio institucional para o sucesso da demanda, que é de suma importância para Caçapava – comentou Borba.