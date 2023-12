Rolezin é atração confirmada na 27ª Felaic em Lavras do Sul

Para quem busca atividades culturais e lazer no final de semana, a 27ª Feira Lavrense de Artesanato, Indústria e Comércio (Felaic) está repleta de atrações. O evento, que acontece nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, no Ginásio Municipal Fernando Pelizzer Teixeira, em Lavras do Sul, conta com uma programação intensa. Oficinas de artesanato, desfiles de lojas locais, praça de alimentação, brinquedos e apresentações são alguns dos atrativos da Feira, que é gratuita e aberta para toda a comunidade da região.

Uma das atrações confirmadas neste evento, que já é tradicional na Terra do Ouro, são os caçapavanos do Grupo Rolezin. O show está previsto para o encerramento da Feira, no domingo, dia 10, a partir das 21h.