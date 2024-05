Rotina desagradável

As emissoras de TV passam o dia inteiro falando das tragédias, das percas e dos dramas dos desabrigados. As autoridades dão entrevistas emocionadas, prometem mundos e fundos, sobrevoam, observam e dramatizam os seus deveres de ofício.

Depois, o dinheiro prometido nunca chega, as administrações municipais fazem o que podem, as comunidades pegam junto e voluntários aparecem mas, no fundo mesmo, quem perdeu tudo é que se lasca. Fica nu de mãos nos bolsos, sem eira nem beira, esperando uma infinidade de tempo e acaba tendo que se virar com o que ainda tem e alguma ajuda de amigos ou parentes melhores de vida.

Dizem que são as mudanças climáticas que começaram acontecer, por causa dos desmatamentos, poluições, etc. Culpa do homem que não aprendeu a cuidar do seu planeta.