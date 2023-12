Santana da Boa Vista recebe o 1º Festival do Assado

O 1º Festival do Assado ocorre neste sábado e domingo, 09 e 10 de dezembro, no Parque Municipal Toca da Tigra, em Santana da Boa Vista. Promovido por La Pulperia e Mercado Cultural, o evento começa às 10h nos dois dias, e tem variada programação, com shows, feira da agricultura familiar e de artesanato, e estandes de lojas e prestadores de serviço de Santana.

Mas o principal atrativo são as cinco Estações do Assado, que abrem ao meio-dia para servir cortes de gado, de suínos e de cordeiro. Os ingressos custam R$ 60,00 (almoço sábado ou domingo); R$ 100,00 (almoço nos dois dias); R$ 80,00 (jantar show com Jairo Lambari, no sábado); e R$ 150,00 (almoço nos dois dias + jantar show no sábado). Também serão servidas porções a quilo. Maiores informações pelo telefone (53) 9 9954-7459.