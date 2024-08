Saudades das missas das dez

Os vitrais cintilavam em suas cores com os raios de sol. Jovens levantavam-se de seus lugares para cedê-los aos mais velhos. E a música convidava à devoção. Na ponta de cada banco ficavam os livros com as letras dos hinos, e à frente, bem alto para todos verem, um quadro indicava as páginas onde buscá-los.

A messe é grande, (…) são poucos os operários. Pe. Antônio e Pe. Cláudio se multiplicam para atender todas as capelas do município. E adultos e jovens da área urbana parece até preferirem as celebrações à noite.

Mas nós, os idosos e idosas, com reumatismos, bronquites, de bengala, como enfrentar a noite úmida, chuvosa, a igreja fria de nossos invernos?…