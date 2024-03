Saudades? Mas com descontos!

Os rumos da educação não ficam de fora, nessas conversas, pois as participantes ou são professoras aposentadas ou mães e avós que acompanham a evolução do ensino. E todas concordam: antes era mais decoreba, mas havia respeito aos professores. Entretanto, os alunos sofriam castigos por não se moldarem aos sistemas de aprendizagem e disciplina. E havia professores bem carrascos!

Nas despedidas, as participantes do café, em calorosos abraços, se congratulam pela longa vida! E por desfrutarem das novidades do mundo moderno que lhes permitem gozá-la no conforto e na companhia de preciosas amigas.