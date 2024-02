Seapi oferece espaço para debate sobre a carne

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) ofereceu espaço aos pecuaristas e demais elos da cadeia produtiva da proteína animal para aprofundar as discussões sobre a criação do Instituto Gaúcho da Carne. A oferta foi feita pelo secretário-adjunto da pasta, Márcio Madalena, durante uma mesa-redonda promovida pelo Universo Pecuária, na 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, na tarde de ontem (22).

Ele reforçou que é papel do Estado promover o diálogo e permitir a construção de consensos e instituições que fortaleçam os setores produtivos gaúchos.

– Eu tenho certeza de que o secretário está de acordo com esse anúncio que faço agora. É nosso dever incentivar o diálogo – declarou.

O pronunciamento seguiu o tom colocado pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, quem apontou a necessidade da modernização do processo de articulação na pecuária. Para ele, não se pode desconsiderar o produtor e é importante que o Estado do Rio Grande do Sul faça o primeiro movimento de suporte à iniciativa.