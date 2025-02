Secretaria da Fazenda alerta sobre golpe

A Secretaria da Fazenda divulgou uma alerta sobre um novo golpe que criminosos estão tentando aplicar em Caçapava. De acordo com a pasta, vários contribuintes alegaram ter recebido uma notificação via e-mail sobre irregularidades em alvarás. A Secretaria esclarece que não entra em contato com os contribuintes desta forma, e que quem tiver alguma dúvida deve buscar informações diretamente junto ao órgão ou através dos canais oficiais da Prefeitura.