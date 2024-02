Secretaria da Fazenda convoca produtores rurais para o CENSO do ICMS

A apuração é realizada anualmente pela Receita Estadual, e leva em consideração uma série de critérios definidos em lei e seus respectivos resultados ao longo dos anos anteriores. O fator de maior peso é a variação média do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que responde por 75% da composição do índice. O VAF é calculado pela diferença entre as saídas (vendas) e as entradas (compras) de mercadorias e de serviços, em todas as empresas e produtores rurais localizadas no município.

Outras variáveis e seus pesos correspondentes são: população, 7%; área, 7%; número de propriedades rurais, 5%; produtividade primária, 3,5%; inverso do valor adicionado per capita, 2%; e pontuação no Programa de Integração Tributária (PIT), 0,5%. A coleta dessas informações é fornecida pelas GUIAS INFORMATIVAS ANUAIS, feitas pelas empresas e pela APRESENTAÇÃO DOS TALÕES DE PRODUTORES RURAIS, para digitação das notas fiscais dos talões de produtor.