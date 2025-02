Secretaria da Fazenda realiza prestação de contas de 2024

A Secretaria da Fazenda promoveu na manhã de hoje (27), uma audiência pública, na Câmara de Vereadores, para apresentar a prestação de contas do Município, referente ao ano de 2024. O vice-prefeito Mariano Teixeira (PP), o secretário da pasta, Flavio Barreiro, seu adjunto, Elenilton Flores, e a equipe técnica da Secretaria acompanharam a divulgação dos índices.

O relatório foi apresentado pelo contador da Fazenda, Arlei Lopes Souza, que explicou que o total de restos a pagar de 2024, ou seja, o que não foi possível quitar naquele ano, somam mais de R$ 55 milhões. Deste montante, em torno de R$ 33 milhões são valores acumulados de anos anteriores, como 2022 e 2023.

A íntegra do documento está disponível no site da Prefeitura e no portal do Tribunal de Contas do Estado.