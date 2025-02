Sem água no Centro de novo

Esta é a quarta notificação de desabastecimento no Centro de Caçapava, enviada pela empresa em oito dias. Na quarta-feira (05), precisaram ser feitos reparos na Rua Benjamin Constant, o que afetou também o Bairro Negrinho do Pastoreio. No mesmo dia, à noite, um novo rompimento, desta vez na Rua Bento Gonçalves, deixou a área central sem água. Os serviços de reparo se estenderam durante a quinta-feira (06).

A Gazeta contatou a Assessoria de Comunicação da Corsan, na terça-feira (11), para questionar quais as possíveis causas de tantos rompimentos. Voltamos a questionar hoje, mas ainda seguimos aguardando retorno.