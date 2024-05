Senacon e Procon se unem para evitar preços abusivos e orientar sobre fraudes no RS

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), emitiu uma Nota Técnica para defender os interesses e direitos do consumidor do Rio Grande do Sul. O documento, com base no Código de Defesa do Consumidor, pretende evitar que preços abusivos sejam praticados por comerciantes na venda de itens de primeira necessidade, como água e alimentos. A nota é dirigida especialmente aos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.