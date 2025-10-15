Serenata da manhã

Na manhã tranquila, despertada de sonhos agradáveis, ouço o canto dos pássaros saindo dos ninhos, debaixo do telhado de minha casa. Em vão, espalhei casinhas apropriadas pelo pátio. Porongos com boa abertura e forrados de palhinha; ou uma casinha de vime, vendida na rua por índios, mas eles preferem ser os próprios construtores de seu lar. E se aninham até na caixa de correio e nos ramos das roseiras cheias de espinhos.

Mas deixando os pássaros de lado, a semana que passou foi a Festa da Criançada. A deste ano parece que veio para compensar as tristezas sofridas pelas vítimas inocentes das guerras de além-mar e das enchentes de nosso estado. Infâncias perdidas, marcadas a vida toda por traumas que dificilmente serão superados e irão prejudicar sua educação e os sonhos de um futuro feliz.