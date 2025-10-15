Serenata da manhã

“Na manhã tranquila, despertada de sonhos agradáveis, ouço o canto dos pássaros saindo dos ninhos, debaixo do telhado de minha casa”
Na manhã tranquila, despertada de sonhos agradáveis, ouço o canto dos pássaros saindo dos ninhos, debaixo do telhado de minha casa. Em vão, espalhei casinhas apropriadas pelo pátio. Porongos com boa abertura e forrados de palhinha; ou uma casinha de vime, vendida na rua por índios, mas eles preferem ser os próprios construtores de seu lar. E se aninham até na caixa de correio e nos ramos das roseiras cheias de espinhos.
Mas deixando os pássaros de lado, a semana que passou foi a Festa da Criançada. A deste ano parece que veio para compensar as tristezas sofridas pelas vítimas inocentes das guerras de além-mar e das enchentes de nosso estado. Infâncias perdidas, marcadas a vida toda por traumas que dificilmente serão superados e irão prejudicar sua educação e os sonhos de um futuro feliz.
Todavia, criança é a fase do brinquedo, da alegria e da inocência. É quando confiam nos adultos e são mimados por eles. Felizmente, nesta semana, nossas crianças tiveram as mais variadas e divertidas atividades, que já vinham sendo festejadas no Mês do Gaúcho, por isso, parece que foram tão intensas. Nossos pequenos dançaram, pularam, cantaram em bandos entusiasmados nas praças, no Forte, nas famílias. Prefeitura e Ongs da cidade se esmeraram na programação, que contou com horas de arte, de esporte e de doações de brindes.
Tive a ventura de presenciar os pequenos da família em brincadeiras e dancinhas de roda, desfiles de marcha-soldado – quando davam as mãos aos adultos para participarem – e horas do lanche com gostosuras. Todo mundo se sentiu no clima, recordando a própria infância e sentindo-se capaz de proporcionar as mesmas alegrias aos seus pequenos.
Os efeitos já são visíveis. As crianças se desenvolveram muito nessa Semana. Aprenderam a compartilhar brinquedos com os companheiros, a seguir ordens nos jogos e fazer os gestos ou imitar a voz dos personagens durante as estórias contadas pelas mães ou tias. Uma gracinha de se apreciar.
Meu sobrinho Zé deve ser aclamado como o Avô do Ano pelo Parque de Diversões Mirim e pelos festejos que promoveu em sua acolhedora casa, junto à sua esposa, talentosa fabricante de bonecos e outros artefatos. E a recompensa de tudo isso, para nós, adultos, é ver uma criança feliz nesse dia especial da Mãe Aparecida, que nos protege e intercede por nós junto ao seu filho Jesus.
Que as crianças de todo o Mundo reencontrem a paz e a alegria de viver.