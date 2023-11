A “Constituição Federal” e o “Servidor Público”, no entanto, por serem totalmente interligados, não há como separá-los. A carta máxima do Brasil determinou e ampliou inúmeros direitos aos Servidores Públicos, regulamentou condições de sua contratação e ampliou condições temporais para a sua estabilidade. No entanto, não entraremos aqui nos detalhes dos direitos e deveres advindos da nova Constituição Federal, e sim queremos ressaltar a enorme importância que os servidores possuem na implementação das políticas públicas.

Os entes federados, em especial os Estados e os Municípios, são os grandes responsáveis pela execução dos serviços, que vão desde a arrecadação dos tributos que lhes são devidos até a efetiva aplicação destes mesmos recursos na Saúde, na Educação, em obras, na Assistência Social, em controles, enfim.