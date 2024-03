Sexta edição dos Encontros Insólitos aborda aspectos técnicos dos agroglifos

A sexta edição dos Encontros Insólitos está marcada para ocorrer no dia 13 de abril, na Pousada Bellamina, em Minas do Camaquã. Às 15h, será realizado um workshop sobre análise de fotos e vídeos ufológicos, ministrado pelo professor Toni Inajar, pós-graduado em metodologia da ciência e mestre em gestão ambiental.

– Este workshop busca apresentar aos participantes a quase totalidade de observações em imagens, as quais podem induzir a erros e enganos de interpretação, fazendo com que o leigo veja como sendo algo de caráter ufológico o que são apenas aberrações fotográficas, fenômenos meteorológicos, insetos, pássaros ou pareidolia, por exemplo. – explicou o promotor do evento, Fred Morsch.