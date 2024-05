Sinais da vinda de Jesus

As buscas dos cristãos pelos ensinos do Mestre dos mestres serão constantes, aonde quer que estejamos, pelas mil e quinhentas doutrinas cristãs pelo nosso país e as trinta e cinco mil pelo mundo. São o que estudos citam pela net. Nestes tempos, de grandes inquietações e pandemia de ansiedade, vamos com discernimento e humildade, construindo O Reino de Deus em nós, seguindo pelos Caminhos do Bem.