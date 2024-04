Sofrimento virtual

Quando a gente vira aposentado, as coisas da vida, os afazeres fora da rotina, nos enchem a cabeça de caraminholas. E, quando já navegamos pelos mares da terceira idade, então, as desconfianças nos acompanham, parecendo um bichinho carpinteiro ou um diabinho atazanador das ideias, avisando que poderemos ficar doentes de repente e que é preciso ficar de butuca para qualquer dorzinha diferente: cuidado com a diabete, com o colesterol, com a pressão alta, com o reumatismo, com a obesidade, com a próstata etc e tal.

Têm também os velhinhos que começam a esquecer o nome dos conhecidos, a data do aniversário dos netos, da própria mulher, da data do casamento. Começa a dar preocupação quando vai rever um amigo do peito das antigas e não lembra mais onde ele mora, se ainda está casado, se já viuvou e até da época em que foram colegas de serviço.

Já diziam os antigos “que aquilo que não tem solução, solucionado está”. Pois não é que é verdade mesmo! Afinal, cuca fresca e caldo de galinha não fazem mal pra ninguém. Talvez seja por isso que os ”calaveras” morrem de velhos e não aprendem a se preocupar.