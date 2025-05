Soli3 deve criar espaço para valorizar a soja

– O foco comercial da soja produzida na região da Campanha é a exportação através do Porto de Rio Grande. A partir disso, percebemos duas influências: uma é que a disponibilidade de soja no Rio Grande do Sul poderá diminuir, com o consumo da nova indústria, propiciando, talvez, uma remuneração melhor para exportação, consequência da disputa entre os compradores. A outra é que a iniciativa serve como exemplo de cooperação para negócios e investimentos regionais – afirmou.

O evento contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite (PSD), que mencionou o esforço de seu governo para equilibrar as contas públicas e criar um ambiente propício para a iniciativa privada investir. Outras autoridades, como o secretário de Desenvolvimento, Ernani Polo, o deputado federal Pedro Westphalen (PP), prefeitos e líderes municipais de toda a região também compareceram, assim como as lideranças do sistema cooperativista gaúcho.