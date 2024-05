Sonhos com seres extraterrestres

Os sonhos fazem parte de nossas vidas desde que o primeiro hominídeo habitou uma caverna. Existem sinais disto escritos nas paredes de cavernas, é o que nos mostra a ciência da Espeleologia. Tenho feito textos sobre esse tema, comunicações interdimensionais com seres que não pertencem a Humanidade terrestre.

Existem estudos e centenas de livros que tratam deste assunto. Alguns de natureza esotérica e outros estudos da área científica das Ciências Humanas, com a Psicologia e Psicanálise. Temos relações com seres terrestres, mas fazemos contatos com humanidades de biotipos diferentes de nós terráqueos.