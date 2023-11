Summit Eleições

Marketing político

Antigamente, quem fazia as redes do candidato era aquele “sobrinho que manjava de internet”, mas, com o avanço da tecnologia, da Inteligência Artificial, a mudança de comportamento perante as mídias e as facilidades que o celular na palma da mão garante, quem não tiver um especialista na área não terá santinho que chegue às casas! Mesmo porque a maioria dos santinhos, hoje, é em outros formatos e online. Você, candidato, já sabe sua estratégia?

Quem tem cargo tem a máquina?