Super Copa Pingatur 2025 começa em 16 de março

Um evento para unir as 20 equipes que disputam as séries A e B da Liga Caçapavana de Futebol Sintético (LICAFS). Esta é Super Copa Pingatur, que já tem data para começar em 2025. No domingo, 16 de março, às 15h, todos os competidores se reunirão na quadra do Resenha Sports Bar (Rua Lúcio Jaime, 1340 – ao lado da antiga Kainágua) para dar o pontapé inicial na competição. E sim, todos estarão lá, pois, conforme o regulamento, a presença na data de estreia rende um ponto na tabela de classificação.

– E ninguém quer sair atrás – afirma o presidente da LICAFS, José Leodenir Gonçalves de Oliveira, mais conhecido como Anapion.

A Super Copa Pingatur será disputada da seguinte forma: as 20 equipes são divididas em dois grupos, com 10 times formados por cinco atletas; eles competem entre si, e os quatro primeiros colocados de cada chave se classificam para a fase seguinte, de quartas-de-final, quando começam os jogos eliminatórios, até a grande final, que ainda não tem data prevista, pois, de acordo com o secretário da LICAFS, Josué Oliveira, as condições climáticas influenciam na realização dos jogos.

No total, serão disputadas 97 partidas, sempre aos domingos, às 15h, no Resenha Sports Bar. Cada vitória na primeira fase garante três pontos para as equipes, enquanto o empate soma um ponto. Em caso de igualdade na pontuação da classificatória, os times que avançam serão definidos com base no saldo de gols; no número de gols sofridos; no número de gols marcados; e no confronto direto. Persistindo o empate, será realizado um sorteio. A grande campeã receberá uma premiação de R$ 2 mil, troféu e medalhas, enquanto a segunda colocada receberá R$ 1 mil, troféu e medalhas.

Os grupos para a disputa da Super Copa Pingatur 2025 já estão sorteados. No grupo A, ficaram Atlântico, Atlético Maneiro, Benfica, Borussia, Fonte do Mato, Legendários, Nova Era, Panela, Rangers e São Caetano. No grupo B, estão AATB, Aliens, Bragantino, Dallas, Galaxy, Juventude, Max Subara, Predador, Red Bull e VB. A arbitragem ficará a cargo de equipes de Caçapava, São Gabriel e São Sepé.

No primeiro dia, serão realizados cinco jogos, mas nas datas seguintes esse número passará para 10. Cada partida terá dois tempos de 15 minutos, com um intervalo de dois minutos entre eles. Na primeira rodada, enfrentam-se São Caetano x Atlético Maneiro, Nova Era x Rangers, Borussia x Atlântico, Legendários x Fonte do Mato, Panela x Benfica, Red Bull x Bragantino, AATB x VB, Dallas x Aliens, Max Subara x Galaxy, e Predador x Juventude.