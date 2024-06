Sustentabilidade: Cotrisul apresenta seu primeiro Relatório

O Relatório de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental 2023 foi publicado pela Cotrisul, em sua página de internet, nessa terça-feira, dia 18. O documento é o primeiro relato de atividades da cooperativa organizado com foco nos princípios ESG.

Como explica a coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da Cotrisul, Juliana Tolfo da Fontoura, a publicação do relatório 2023 é um marco importante na história da cooperativa. Criada a 63 anos, a Cotrisul sempre foi fiel ao princípio do cooperativismo que aponta para o comprometimento com o desenvolvimento comunitário.