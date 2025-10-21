Tem gente que gosta

Há gostos para tudo nesta vida. Se assim não fosse, ai de nós. É como dizia o velho gaúcho de galpão: “moça é como chita; não há feia nem bonita”.

Pois bem, há quem goste do verão; outras pessoas preferem o inverno; muitas, o outono. A primavera parece agradar à maioria, mas há os queixosos por suas alergias e pelo vento desfolhando as primeiras rosas.

Acontece também com os dias da semana. Ouço familiares adultos detestando o início da semana – a segunda-feira. Fim do descanso tão almejado; começo de novos desafios; mudanças nas regras no trabalho; maus humores de patrões e colegas pela ressaca; uma infinidade de problemas para serem resolvidos…