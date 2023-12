Terno de reis com presépio vivo na Casa de Cultura

Lúcia Freitas, uma das idealizadoras do Terno de Reis em Caçapava, explica que a tradição sempre teve muita força em algumas cidades litorâneas e na Serra do Rio Grande do Sul, especialmente em Santo Antônio da Patrulha. Por aqui, surgiu em 2004, a partir das leituras de um livro do historiador Paixão Côrtes, que falava especificamente desse tema, resultado de suas pesquisas em incursões pelo interior do Estado, na década de 1960. A partitura usada até hoje em Caçapava foi reproduzida deste livro. Alguns artistas da cidade, como o Ênio e a Adriana Dias, participam desde a primeira edição.

No Terno de Reis a formação se dá por um grupo de músicos e cantadores, que visitam as casas com cantigas – poesias de quadras (quatro versos rimados) – feitas especialmente para famílias. Tradicionalmente, usa-se a rabeca (quando possível), o violão e a gaita. A música geralmente tem um chote em sua introdução e, depois, um ralentado, no qual, em forma quase chorosa, os cantadores dirigem seus cânticos aos donos da casa, pedindo, no primeiro verso, licença para adentrar o recinto.