Terrorismo à brasileira

Bombas explodiram junto à estátua da Justiça e nos estacionamentos de entrada para os Ministros e Parlamentares. O principal alvo seria o Ministro Alexandre Moraes que condenou a imprensa de Musk por defender a livre expressão sem provas, injuriando, ridicularizando e causando danos a pessoas inocentes.

Mas os membros do G20 aceitaram o desafio desse clima de terrorismo, confiando nas providências do Governo e do Ministério da Defesa para sua proteção. E o Presidente Lula proclamou as intenções do memorável encontro, quando defendeu, entre outras medidas, a taxação das super riquezas de todas as nações. Milei, da Argentina, amigo do peito de Trump, futuro Presidente dos Estados Unidos, discordou desse item e exaltou a hegemonia das direitas.

Mas houve muitos avanços, e a Carta das principais intenções defendidas no G20 foi assinada pela maioria dos mandatários presentes.

O Terrorismo Brasileiro ainda não foi totalmente esclarecido. Premeditado, planejado, político ou passional? Os órgãos da Inteligência da Polícia Federal vão logo, logo esclarecê-lo.

Que reine a Paz no Brasil e no mundo. Primeiro, matar a fome de pão e de justiça.