Trabalho e aposentadoria

Seu Joãozinho acordou cedo. Procurou os chinelos que o Petisco mais uma vez escondera. Seu cãozinho de estimação gostava de morder sapatos e chinelos e de fazer outras travessuras. Dona Lola reclamava, mas era o entretenimento predileto do marido. Agora aposentado, não lhe restava muita coisa para distrair-se. A artrite lhe roubara o prazer de lidar no jardinzinho ou na horta. E, para agendar uma consulta ou algum tratamento, precisava de paciência para esperar. O vizinho, com quem chimarreava contando piadas, agora com Alzheimer, estava “fora da casinha”. Trocava o dia pela noite, quando atacava a geladeira, e o resto do dia, passava dormindo.

Ah, aqueles bons tempos em que um caminhão apanhava os trabalhadores em cada esquina para trabalharem na lavoura! Que saudade! Voltava para casa cansado, mas feliz pelo sustento da família. Com o salário, mantivera os filhos na escola, e hoje eles são formados em faculdade e independentes. E a mulher o esperava com um suculento jantar, satisfeita com a despensa bem provida.

Lembrou-se de uma passagem bíblica, em que um senhor de uma vindima saía pela estrada a recrutar trabalhadores. A vida se repete.