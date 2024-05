TSE prorroga prazo do cadastro eleitoral em todo RS

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, autorizou a prorrogação do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral em todo o estado do Rio Grande do Sul. O eleitor poderá realizar sua regularização até 15 dias após o período de encerramento original (08 de maio). A medida foi tomada devido à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Por unanimidade, o Plenário da Corte já havia decidido, na sessão de quinta-feira (02), permitir a prorrogação do prazo, em caso de necessidade, nos municípios gaúchos atingidos. A decisão desta quinta estende a medida para todo o estado do Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom TSE – adaptado