Pois é… tudo é relativo… Já travei discussões acirradas com algumas pessoas que entendem, pensam e praticam a máxima de que o certo está sempre certo e o errado não se cria. Pessoas que acham, convictamente, que nunca cometeram nenhum erro na vida e por estarem sempre com a razão, a si próprios se bastam no universo e os outros que se lixem.

Acontece que as coisas normalmente não funcionam assim. Nem sempre pau é pau e pedra é pedra. Depende ou “vareia”, como se diz no popular. Depende dos olhos que veem, da percepção de cada um e dos valores intrínsecos de cada pessoa.