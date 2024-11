Ué, gente!

Naquele dia, quando andava nas proximidades do Hospital Victor Lang, observei uma inscrição de ENTRE, em letras garrafais, na porta de vidro fumê de uma funerária. Entre? Será que foi escrito especialmente para mim? Me pareceu um convite engraçado e um tanto quanto bizarro, que me deixou desconfortável, parecendo insinuação ou desafio de mau gosto.

Qual seria a situação em que alguém entraria numa funerária descontraidamente, relaxado, para fazer uma visita de cortesia ou para tomar um café, sentindo cheiro de vela de cera, de flores murchando, encontrando uma gota de lágrima pelo carpete, um ar de velório e muitas lembranças dolorosas?

Funerária é local de tristes lembranças, de sofrimentos passados, de encontros desagradáveis que só servem para ser esquecidos.