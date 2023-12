Último dia para se inscrever no Vestibular 2024 da UFSM

As provas, compostas de 120 questões de múltipla escolha, divididas entre diferentes habilidades das áreas da educação básica, e de uma redação, serão realizadas nos dias 13 e 14 de janeiro de 2024, em Cachoeira do Sul, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Maria. No primeiro dia, a aplicação será somente à tarde, das 13h30min às 16h30min. No segundo dia, será nos dois turnos: de manhã, das 8h às 12h, e de tarde, das 13h30min às 16h30min.

As inscrições custam R$ 80,00 e devem ser realizadas em https://bit.ly/3TzMVzJ. Para acessar o sistema, o candidato precisa usar seu login único do Governo Federal. Quem ainda não o possui, pode se cadastrar em https://bit.ly/41EBitC. Para mais informações, basta acessar o edital e/ou o Manual do Candidato do Vestibular UFSM 2024. Dúvidas referentes ao processo de inscrição devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail falecom@nisa.ufsm.br.