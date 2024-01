Últimos dias de inscrições em programa de formação de professores na UFSM

O PEG é voltado a bacharéis e tecnólogos interessados em complementar sua formação didático-pedagógica no âmbito da graduação, a fim de se dedicarem à docência na educação profissional e tecnológica, em escolas técnicas, politécnicas, institutos federais e instituições similares. O curso é ministrado na modalidade presencial, no campus sede da Universidade, com aulas aos finais de semana. O início está previsto para o primeiro semestre letivo de 2024.

A taxa de inscrição tem um valor de R$ 75,00, e o processo seletivo, composto de uma prova de redação, deve ser realizado no dia 28 de janeiro, em Santa Maria. Maiores orientações podem ser obtidas no edital 142/2023. Dúvidas referentes à inscrição podem ser enviadas para o e-mail falecom@nisa.ufsm.br. Informações específicas sobre o curso devem ser solicitadas pelo e-mail programaespecialep@ufsm.br ou consultadas na página do PEG.