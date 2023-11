Um ano após incêndio, Cotrisul retoma empacotamento de arroz em Caçapava

“A máquina já está operando. Os testes e ajustes devem ser concluídos até o final do mês. Com isso, todas as linhas de arroz da Cotrisul voltam a ser embaladas em Caçapava. Neste mesmo prazo, deve ser concluída a obra do novo pavilhão”, explicou ele, ao apontar que a distribuição dos equipamentos foi alterada para que o maquinário novo pudesse ser instalado em uma área já existente.

Dessa forma, o prédio, que está em fase final de construção e custou R$ 1,9 milhão, irá aumentar em 1.705m2 a capacidade de depósito de produtos da cooperativa. Marques destaca, ainda, que a retomada está sendo feita com um equipamento mais moderno, de maior capacidade e qualidade.

Com a nova empacotadora, começam a chegar às gôndolas dos supermercados embalagens redesenhadas para estampar o selo do Geoparque Caçapava. O gesto foi uma forma de retribuir o apoio dado à cooperativa pela comunidade desde o incêndio.