Um ano de Geoparque: o que foi feito?

Caçapava comemorou ontem (24) seu primeiro aniversário como Geoparque Mundial reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Quando da outorga do selo, foi recebida uma lista com 10 recomendações a serem atendidas no primeiro quadriênio de certificação (ou seja, até 2027) para a manutenção do reconhecimento. Um ano depois, o que foi feito?

Quem responde é o ex-secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo. Atualmente trabalhando como assessor no Gabinete do Prefeito, ele segue atuando na manutenção do projeto do Geoparque Caçapava. Confira abaixo em que fase está a implementação de cada uma das recomendações da Unesco:

1) Criação do Centro Interpretativo do Geoparque:

“Na última semana, foi assinada a doação do imóvel do antigo Clube 1º de Maio para a Prefeitura. No local, será a sede do Centro”.

2) Restauro do Cine Rodeio, em Minas do Camaquã: