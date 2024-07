Um dia depois do outro

Comecei a andar pelo primeiro passo, a ler pela estupenda letra “A” e a contar pelo número “Um”. Ainda digito só com dois dedos, mas não me preocupo muito com isso porque ainda sou novo e um dia aprenderei, conforme ensinavam nas antigas Escolas de Datilografia: com muita paciência e parcimônia, praticando, no ritmo do giro do mundo.

A lua majestosa e resplandecente aparece e some, pelo além das nuvens mais escuras lá do alto, rodeada de estrelas na noite clara; e nós aqui, debaixo desse barracão imenso, pequeninos, admiramos esses e outros mistérios do universo gigantesco, que gira, dia após dia, sem parar.

Bem parecido com o dito “Mundão de meu Deus” é o universo da política, aqui no plano terrestre de todos nós. Sempre girando, muitas vezes para trás, encoberto por nuvens pesadas e escuras, das falcatruas e dos acertos em surdina, no lusco-fusco das madrugadas. No conchavo das negociatas inconfessáveis.

Em 2016, nos demos conta de que o país havia quebrado e de que a corrupção, iniciada com a vinda da família real portuguesa em 1808, com a deslavada venda de títulos de nobreza para custear as despesas da corte, era endêmica. O nosso país pifou a maioria das suas engrenagens.