Um pincel para a todos repintar

A edição que li para escrever este texto foi o volume único de O senhor dos pincéis, que reúne as três partes da estória: O senhor dos pincéis, As duas cores (também publicados separados), e a até então inédita O rascunho do rei. É uma obra que certamente agradará a adultos e crianças com suas passagens bem-humoradas e a mistura perfeita entre as características marcantes de O senhor dos anéis e da Turma da Mônica.

Referência: SOUSA, Mauricio de. O senhor dos pincéis. Barueri (SP): Panini Brasil, 2021. 148p. (Clássicos do Cinema; 15)