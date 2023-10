Um rio com forte correnteza

Lucy e Venâncio, ao lado de Dalva, protagonizam Tudo é rio, de Carla Madeira. Mas quem são eles?

Venâncio é casado com Dalva, por quem é muito apaixonado (será mesmo amor?). Mas isso só dura até vê-la grávida. Encantada com o bebê que cresce dentro de si, ela deixa o marido de lado, o que desperta nele um ciúme profundo.

Lucy ficara órfã muito cedo. Tratada como rainha pelos pais, sente a diferença dos cuidados ao ir morar com a tia. Percebe que, com ela, não agem como com as primas, o que a incomoda e, com o tempo, a leva a querer vingar-se. É então que sua vida de prostituta começa.